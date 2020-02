Espulsioni immigrati dalla Finlandia incrementano dell'80%

Un cambiamento nella politica d'immigrazione della Finlandia ha comportato un forte aumento delle espulsioni nel 2019: il numero di ordini di espulsione emessi dal servizio d'immigrazione finlandese, Migri, è aumentato di quasi l'80% rispetto all'anno precedente, per un totale di 1.963, ha riferito l'emittente nazionale Yle.

Il forte aumento riflette una politica meno morbida sugli immigrati che hanno ottenuto i permessi di soggiorno per motivi falsi, hanno commesso reati penali, non hanno continuato gli studi o non li hanno mai condotti. Un grande gruppo di espulsi è rappresentato da 333 cittadini uzbeki, che hanno ottenuto lavori nei cantieri usando certificati di formazione falsi da un inesistente collegio professionale di epoca sovietica.

L'espulsione è quasi sempre proposta nei casi in cui l'individuo viene ritenuto colpevole di un crimine con una pena massima di almeno un anno di carcere. Questi crimini includono furti, violazioni di domicilio, spaccio o detenzione di droghe e abusi sessuali.

Un altro fattore alla base degli elevati numeri di espulsioni è il fatto che Migri ha intensificato il controllo degli stranieri che vivono in Finlandia. Ciò ha contribuito ad esporre una serie di casi in cui i migranti hanno ricevuto la residenza attraverso matrimoni fittizi. Secondo il direttore dell'unità Migri Olli Koskipirtti, l'organizzazione effettua controlli regolari nei dati del registro della popolazione e talvolta riceve suggerimenti dai vicini.

Infine, viene condotto un esame più attento del reddito degli immigrati. Ad esempio, nel caso di una famiglia numerosa, il reddito di un singolo familiare non sarebbe necessariamente sufficiente.

Secondo l'avvocato per l'immigrazione Ville Punto, le politiche finlandesi sono diventate molto più severe in seguito alla decisione di affidare la responsabilità del trasferimento dei permessi di soggiorno al Migri anziché alla polizia.

"Consideriamo anche i fattori che consentirebbero a una persona di rimanere in Finlandia, come il periodo di tempo trascorso qui, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno legami familiari, che stiano studiando, lavorando o quanto fossero giovani quando sono venuti qui e la situazione nel loro paese d'origine”, ha spiegato Koskipirtti.

L'ordine di espulsione non viene implementato immediatamente. A meno che non sia coinvolto in un crimine, un espulso di solito ha fino a 30 giorni per impugnare la decisione in un tribunale amministrativo, che di solito dura circa un anno. Nel frattempo, si può ottenere un nuovo lavoro, sposarsi o ottenere nuovi motivi legali per un permesso di soggiorno.