Coronavirus, già 1310 morti. Sollevato dall’incarico Segretario di Partito di Hubei

Le autorità della provincia cinese di Hubei, dopo un brusco incremento nel numero di infetti dal coronavirus, hanno spiegato che questa cifra include quelle persone a cui è stata diagnosticata l’infezione con un nuovo metodo.

Come spiegato nel comitato sanitario locale, le diagnosi dei nuovi pazienti malati sono state fatte secondo una nuova classificazione che ha mostrato il numero di casi confermati nella provincia a 14.840, 10 volte di più rispetto a ieri, mentre i decessi sono duplicati a 242.

Secondo quanto riferito dai media locali, le autorità cinesi hanno sollevato dall’incarico il segretario di partito della provincia di Hubei, Jiang Chaoliang. Il suo posto è stato occupato dall’ex sindaco di Shanghai. Il governo centrale ha risposto alla rabbia pubblica per quella che viene vista come una risposta inadeguata alla mortale epidemia di coronavirus.

Il coronavirus

È nella provincia di Hubei, in particolare nella città di Wuhan dove si sono registrati i primi casi del nuovo ceppo di coronavirus che continua a uccidere dozzine quasi ogni giorno. All'inizio della giornata, i funzionari di Hubei hanno affermato di aver scoperto un nuovo modo di diagnosticare la polmonite virale.

Il nuovo coronavirus è stato rilevato per la prima volta in un mercato ittico a Wuhan alla fine di dicembre 2019 e da allora si è diffuso in oltre 25 paesi. Alla fine di gennaio, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale di interesse internazionale, alla luce dell'epidemia in rapida espansione.

Le autorità globali hanno sospeso il traffico aereo da e verso la Cina, aumentato i controlli alle frontiere e agli aeroporti e messo i viaggiatori con tracce anche lievi di sintomi influenzali vengono messi in reparti isolati sotto stretta quarantena.