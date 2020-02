Bambina di tre mesi guarita dal coronavirus in Cina

Una bimba di tre mesi nella provincia cinese di Hainan è stata guarita dal coronavirus: la più piccola paziente dell'isola è già stata dimessa dall'ospedale, riporta il governo di Haikou in una nota.

La bimba è diventata la primissima e la più piccola bambina dell'isola a cui fu è stata confermata la diagnosi di coronavirus. È nata e vive con i suoi genitori nella provincia di Hubei, che è l'epicentro della diffusione della malattia. Durante le feste di Capodanno, la famiglia è partita in viaggio.

In primo luogo ha raggiunto Wuhan il 20 gennaio in auto, dopo di che si è recata presso una delle cinque sacre montagne del Taoismo, Hengshan nella provincia di Hunan, e da lì il 25 gennaio hanno poi raggiunto la città di Haikou.

Furono messi sotto controllo medico presso l'Haikou Hotel e la mattina del 26 gennaio sono stati portati in un ospedale locale in quarantena per cure mediche specialistiche.

Grazie alla rapida individuazione della malattia e al tempestivo inizio del trattamento, la bimba è stata completamente guarita e l'11 febbraio ha lasciato l'ospedale con i suoi genitori.