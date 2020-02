Golden Retriever geloso si “riappropria” della propria padrona - Video

Un video divertente con due teneri quadrupedi in lotta per la loro padroncina è diventato virale sulla rete.

Nel video sui social network si vede come un golden retriever nota improvvisamente che un cucciolo dorme nel caldo abbraccio della sua padroncina. Al cane questo non piace affatto e, come a dire al cucciolo impudente, che lui era lì prima della sua nascita, il cane “rimette” letteralmente il cucciolo al suo posto. Senza pensarci due volte, tira comodamente il cucciolo giù dal letto per la coda e si sistema accanto alla padrona.

Il povero cucciolo, mezzo addormentato, non capisce nemmeno cosa stia succedendo. Il video è piaciuto molto agli utenti, lo hanno commentato attivamente e lo hanno condiviso sulle loro pagine.

Il Golden Retriever è una razza canina da caccia. Sono cani intelligenti, energici, attivi, resistenti con memoria e istinto eccellenti. Sono cani molto gentili, giocherelloni e divertenti, sono grandi amichevoli, per nulla aggressivi. Pertanto, questi cani vanno d'accordo con i bambini, così come altri animali domestici a loro vicini. Inoltre sono cani fedeli e molto delicati che si sforzano sempre a seguire e ad ascoltare il loro padrone.