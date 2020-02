BBC Studios a lavoro per una serie tv su Greta Thunberg

La Bbc ha annunciato durante il BBC Showcase di lunedì che è in corso la produzione di uno show televisivo dedicato all'attivista climatica Greta Thunberg, che parlerà della sua biografia e seguirà la vita della giovane. Il progetto è stato annunciato ma ancora non sono stati rilasciati dettagli sulla rete che ospiterà lo show, sulla data di uscita o sul numero di episodi che andranno in onda.

"Il cambiamento climatico è probabilmente la questione più importante della nostra vita quindi ci si sente in tempo a fare una serie autorevole che esplora i fatti e la scienza dietro questo tema complesso. Essere in grado di fare questo con Greta è uno straordinario privilegio, ottenere uno sguardo interno su ciò che rappresenta l'essere un'icona globale e uno dei volti più famosi del pianeta", ha dichiarato Rob Liddell, produttore dello show.

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z — BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) February 10, 2020

​Ecco la descrizione della serie, proveniente dall'unità scientifica dello studio BBC:

"La serie seguirà la crociata Internazionale di Greta, che la porta in prima linea per il cambiamento climatico in alcuni dei luoghi più straordinari della terra, mentre esplora quali azioni si potrebbero intraprendere per limitare il cambiamento climatico ed i danni che esso provoca. Mentre viaggia Greta incontra non solo gli scienziati più importanti, ma i leader politici e i pesi massimi degli affari, esplorando le prove scientifiche con loro e sfidandoli a cambiare. Gli epsidosi illustreranno anche il suo viaggio verso l'età adulta mentre lei continua ad essere messa a confronto con le conseguenze reali del mondo dell'inazione, e condivideranno alcuni dei momenti tranquilli come quando lei scrive i discorsi di impatto che sono poi trasmessi e analizzati in tutto il mondo, e lei che vive una vita adolescenziale come nessun altro".

Greta Thunberg è apparsa in un video presentazione ieri sera al 92esimo Oscar, parlando del potere dei documentari. Nel video ha avuto una conversazione con il regista David Attenborough, che dice l'abbia ispirata a partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico.