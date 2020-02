Nuovo dramma per la famiglia reale: nipote di Elisabetta II divorzia dopo 12 anni di matrimonio

I coniugi Peter Phillips e la moglie Autumn hanno comunicato la decisione di divorziare dopo 12 anni di matrimonio, aggiungendo che ritengono la soluzione migliore per i propri figli e che comunque rimarranno in buoni rapporti. Peter, figlio dell'unica figlia della regina, la principessa Anna, non ha un titolo reale, in quanto è un discendente dalla linea femminile.

In una dichiarazione i coniugi hanno detto che hanno intenzione di dividersi la custodia delle figlie, Savanna di nove anni e Aila di sette anni. Tuttavia, secondo le fonti del Daily Mail, dopo il divorzio, la 41enne Autumn prevede di lasciare Londra e tornare in patria in Canada con le sue figlie. Nel contesto famigliare si crede che il loro divorzio sia stato influenzato dalla "Megzit", scrive il quotidiano.

L'idea del divorzio è partita da Autumn, riferiscono le fonti. Secondo loro, la regina e Peter sono rimasti sbalorditi da questa notizia: Elisabetta aveva sviluppato un ottimo rapporto con la moglie del nipote maggiore.

Lo scorso 8 gennaio, il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato che avrebbero rinunciato allo status di membri della famiglia più anziani e ai privilegi a questo proposito. La loro decisione, soprannominata "Megzit", ha scatenato un acceso dibattito sulla monarchia, sui privilegi e su come avrebbero condotto una vita finanziariamente indipendente.