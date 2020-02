San Valentino allo zoo in Texas: dai il nome del tuo ex a topo o scarafaggio e nutri un serpente

Allo zoo di San Antonio, in Texas, il 14 febbraio sarà un'occasione unica che permetterà ai visitatori di chiamare uno scarafaggio o un topo in onore di un ex, per poi guardare come loro vengano dati in pasto ad un animale più grande come un serpente.

Per festeggiare il 14 febbraio, giornata di San Valentino, lo zoo di San Antonio, Texas, ha pensato di rendere la festività più interessante anche per coloro che attualmente non hanno un fidanzato o che hanno avuto qualche ex difficile.

L'idea di questo zoo è quella di permettere ai visitatori di poter dare il nome del proprio ex ad un topo o ad uno scarafaggio, per poi vedere quest'ultimo dato in pasto ad un animale più grande, come un serpente per i ratti ed altri animali di vario tipo per gli scarafaggi, come riferisce il giornale Upi.

Lo scarafaggio costerà cinque dollari, mentre il ratto costerà 25. Tutta la scena sarà trasmessa in diretta sulla pagina social dello zoo.

Gli utenti hanno risposto all'offerta con grande entusiasmo. Un commentatore ha scherzato sul fatto che era disposto a dare via tutti i suoi soldi, dal momento che c'erano troppi nomi. Tuttavia l'idea ha avuto anche riscontri negativi, con persone che denunciavano l'idea, definendola disgustosa.