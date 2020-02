Tempesta Ciara, paura a bordo di un'aereo al quinto tentativo di atterraggio ad Amsterdam – Video

Un aereo di linea della compagnia Air Europa con 300 passeggeri a bordo sulla tratta Madrid – Amsterdam (UX1093) non è riuscito ad atterrare nella prevista meta finale per via delle condizioni temporali. Avvicinandosi alla capitale olandese i piloti del velivolo hanno intrapreso cinque tentativi di atterraggio non riusciti.

Durante i vari tentativi di atterraggio i passeggeri hanno vissuto momenti di vero panico. L'emittente olandese RTL Nieuws ha diffuso un filmato dove si percepisce chiaramento ciò che stava accadendo a bordo dell’aereo.

Grote paniek aan boord van dit vliegtuig dat wilde landen op Schiphol vanavond. Door de storm lukte dat tot vijf keer toe niet. Het toestel keerde daarom terug naar Madrid. https://t.co/N2jIujC2sR pic.twitter.com/1etiiIIJSB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 9, 2020

All'interno dell'aereo, scarsamente illuminato, si sentono diversa urla ed il pianto di una donna spaventata.

Come fa vedere il servizio FlightAware, l’aereo dopo il fallito tentativo di atterraggio ha fatto ritorno a Madrid.

Tempesta Ciara

Negli ultimi giorni il Nord Europa viene sferzato dalla tempesta Ciara, che sta lasciando dietro di sé danni ingenti, con venti che possono arrivare anche a 150 km/h. Ad essere maggiormente colpiti sono i collegamenti, con decine di voli e treni cancellati o in ritardo.

Ieri proprio a causa della tempesta Ciara il vento ha permesso ad un aereo della British Airways di stabilire un nuovo record di percorrenza della tratta Londra - New York, coperta in appena 4 ore e 56 minuti a fronte delle 6 ore e 13 minuti stimate.