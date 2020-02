Siria attacca posizioni turche in Idlib, l’esercito turco risponde

"Cinque nostri soldati sono stati uccisi e cinque sono rimasti feriti dal fuoco di artiglieria da parte del regime siriano nella zona di Idlib. C'è stato un fuoco di risposta", ha riferito il canale televisivo citando una dichiarazione del Ministero della Difesa del Paese.

In seguito il portavoce della presidenza turca Fahrettin Altun ha affermato che la Turchia ha eseguito "una risposta multipla" contro le posizioni dell’esercito siriano da cui è stato effettuato l’attacco.

"A questo attacco vigliacco c’è stata una risposta multipla, gli obiettivi nemici sono stati distrutti, il sangue dei nostri soldati non è rimasto impunito. Il criminale di guerra che ha emesso questo perfido ordine lo ha diretto non solo contro la Turchia, ma anche l'intera comunità internazionale. Le nostre forze armate, che stanno conducendo sforzi per la pace e la stabilità in tutto il mondo, continueranno a rompere le mani a coloro che hanno minacciato la nostra bandiera, e terranno il nemico nella paura", ha scritto Altun in un post su Twitter.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.



Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2020

La situazione nella provincia di Idlib

In conformità agli accordi raggiunti nel maggio 2017 da Turchia, Russia e Iran in Siria sono state create quattro diverse zone di de-escalation, tre delle quali sono passate nel 2018 sotto il diretto controllo di Damasco.

L'ultima di esse, invece, situata proprio in corrispondenza della provincia di Idlib, rimane al di fuori del controllo del governo di Bashar al-Assad ed è covo di diversi gruppi terroristi.

L'esercito siriano ha iniziato una nuova serie di operazioni militari ad Idlib, l'ultima roccaforte dei militanti terroristi in Siria, alla fine dello scorso anno. Damasco ha dichiarato che liberare l'area è essenziale per porre fine alla guerra civile.

L'escalation dell'inizio di febbraio

Lo scorso 3 febbraio le posizioni delle truppe turche in Idlib sono state bersagliate dall'esercito siriano. Questa azione ha provocato la morte di cinque soldati e tre civili turchi. Nello stesso giorno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l'aviazione e l'artiglieria della Turchia in risposta hanno attaccato 40 obiettivi a Idlib, uccidendo 76 soldati siriani.

Il presidente turco ha anche esortato il suo omologo russo Vladimir Putin a "fare pressioni sul presidente della Siria Basar al-Assad" per farlo fermare l’avanzata delle forze armate governative e ritirarsi dietro le postazioni di osservazione turche, minacciando in caso contrario un attacco di risposta.