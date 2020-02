Russia e Bielorussia trovano l'intesa sulle forniture di gas e petrolio

Dopo settimane di stallo, i due Paesi si sono accordati per la ripresa delle forniture energetiche da parte della Russia alla Bielorussia.

Le forniture russe di petrolio alla Bielorussia riprenderanno sulla base del precedente accordo commerciale così come quelle di gas, che rimarranno sui livelli dello scorso anno.

A renderlo noto è il vice primo ministro russo, Dmitry Kozak, spiegando che la svolta nelle trattative si è avuta durante i colloqui di questi giorni tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il suo omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Il funzionario ha poi precisato che l'accordo avrà la durata di un anno e che i prezzi e il volume delle forniture saranno regolati dalle leggi di mercato.

Kozak ha poi dichiarato che Russia e Bielorussia condividono un mercato unico di gas e petrolio e che pertanto il prezzo di vendita sarà uguale in ambedue i Paesi.

"In questo momento non possiamo cambiare le regole all'improvviso, le condizioni che regolano il nostro comparto energetico. Sapete bene che i prezzi del petrolio sono regolati dal mercato e non a livello amministrativo, perciò rimarrà tutto così com'è", ha sottolineato il viceministro.

L'incontro tra Putin e Lukashenko a Sochi

Nei giorni scorsi i presidenti di Russia e Bielorussia si sono incontrati a Sochi al fine di discutere le relazioni bilaterali tra i due Paesi e affrontare in particolar modo la questione legata ai contratti di fornitura energetica per la Bielorussia.

Nelle scorse settimane, infatti, Lukashenko aveva annunciato che il suo Paese avrebbe cercato fonti alternative di approvvigionamento energetico, dopo che Russia e Bielorussia non erano riuscite a mettersi d'accordo per il rinnovo dei contratti esistenti, e si era rivolto a Paesi quali USA, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

Ad oggi, l'approvvigionamento energetico della Bielorussia viene garantito in toto dalla Russia e tali forniture, alle condizioni previste dagli accordi, andranno a costare come minimo 1,6 miliardi di dollari in meno rispetto a quelle degli altri Paesi.