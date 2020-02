Repubblica Ceca, si ribalta autobus con 70 bambini a bordo

Un autobus a due piani con a bordo circa 70 bambini si è ribaltato non lontano dalla città di Louny, in Repubblica Ceca.

Un autobus a due piani con una settantina di bambini a bordo si è ribaltato durante un escursione a Louny, nella parte orientale della Repubblica ceca.

Stando alle prime informazioni, alcuni dei bambini avrebbero subito delle ferite di media entità, mentre altri sarebbero rimasti semplicemente contusi.

Al momento non si segnalano eventuali vittime tra i passeggeri del bus e non sono chiari i motivi che possono aver portato all'incidente, come riferito da Prokop Volenik, rappresentante del servizio di soccorso medico:

"Per dei motivi ancora sconosciuti l'autista di un autobus da escursione è finito fuori strada. Al suo interno si trovavano circa 70 bambini, alcuni dei quali hanno subito ferite leggere e contusioni, altri invece sono rimasti illesi. Tre bambini hanno invece riportato delle ferite di media entità. Sul posto sono immediatamente intervenute 8 ambulanze e un veicolo dei pompieri", ha riferito Volenik.