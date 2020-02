Iran denuncia di aver neutralizzato "il più grande" cyberattacco della storia del Paese

Il viceministro delle Comunicazioni iraniano ha riferito che una seconda ondata di attacchi sarebbe tuttora in corso.

Le autorità iraniane hanno reso noto di aver respinto "il più grande" cyberattacco subito dalla Repubblica Islamica, obiettivo del quale era la creazione dei malfunzionamenti nella rete internet del Paese.

A riferire sulla questione è stato il viceministro delle Comunicazioni di Teheran, Hamid Fattahi:

"Degli hacker hanno effettuato contro l'infrastruttura del Paese il più grande attacco mai registrato nella storia dell'Iran", ha scritto su Twitter Fattahi.

هکرهای اجاره‌ای، امروز گسترده‌ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند. میلیونها مبدا، میلیونها مقصد را هدف گرفته‌اند و با حمله SYN flood با نرخ ۱۸۰ میلیون PPS به دنبال اختلال سراسری در شبکه اینترنت ایران هستند. حمله دفع‌شده و دارند به دیوار می‌خورند — Hamid Fatahi (@fatahi_ir) February 8, 2020

Il funzionario, in diretta TV sul canale IRINN ha poi precisato che in queste ore sarebbe in corso "una seconda ondata" di attacchi:

"Questi attacchi stanno continuando, ha avuto inizio una seconda ondata. Ci auspichiamo di riuscire a respingerla allo stesso modo", ha spiegato Fattahi.

Ieri, intorno a mezzogiorno, in tutto l'Iran diversi operatori di telecomunicazioni hanno registrato dei malfunzionamenti della rete internet, con la situazione che è stata risolta nel giro di circa un'ora.

Non si tratta della prima volta in cui la Repubblica Islamica è sottoposta ad azioni di sabotaggio di questo genere: l'ultimo caso, infatti, è risalente ad appena due mesi fa, quando un tentativo simile era stato denunciato dal ministro delle Comunicazioni Mohammad-Javad Azari Jahromi.