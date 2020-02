Coronavirus, la coppia di "contagiati fantasma" di rientro dall'Italia a Taiwan

Nuove preoccupazioni per la diffusione dell'epidemia da coronavirus in Italia. Per dieci giorni due turisti taiwanesi hanno soggiornato in Italia, per un tour nel Belpaese. La coppia, marito e moglie di circa 50 anni, era partiti da Tapei assieme ad altri due membri della famiglia, il 22 gennaio. Al loro rientro a Taiwan, il primo febbraio, hanno manifestato alcuni sintomi influenzali e il 4 febbraio sono stati ricoverati in ospedale. Dai test sono risultati positivi al coronarivus e adesso si trovano in quarantena, sotto osservazione.

Anche il figlio ventenne della coppia, in seguito, ricoverato in ospedale per polmonite, è risultato positivo al test.

Le autorità italiane stanno cercando di ricostruire le tappe del loro tour della "coppia fantasma", che ha viaggiato per il Paese contagiata dal virus, di risalire agli spostamenti e a tutti coloro che sono entrati a contatto con la comitiva taiwanese. Tuttavia, le possibilità di diffusione del contagio sembrano poche, visto che l'incubazione dura 14 giorni e sono già trascorsi oltre venti giorni dal loro arrivo in Italia.

I casi di coronavirus a Taiwan

Risulta poco chiaro alle autorità taiwanesi come la coppia abbia potuto contrarre il virus, visti i pochi rapporti della regione con la Cina. Infatti con gli ultimi tre casi, sono in tutti 17 i contagiati a Taiwan. Il ministro della Sanità ha ipotizzato che i turisti abbiano contratto il virus sul volo Hong Hong Italia.