Dove vai, se la mascherina non ce l'hai? A Shanghai vietato uscire senza maschera protettiva

Per via dell’epidemia del nuovo Coronavirus le autorità di Shanghai hanno deciso di vietare ai cittadini e ospiti della città di presentarsi nei luoghi pubblici senza maschere protettive.

La città più grande della Cina ha posto il divieto di permanere nel pubblico senza una maschera protettiva. Inoltre, le autorità della città hanno esortato le persone a non creare ostacoli alla misurazione della temperatura.

"Qualsiasi persona che arriva all'aeroporto, alla stazione ferroviaria, alla stazione degli autobus extraurbani, alla fermata della metrotranvia, come coloro che si trovano in strutture sanitarie, centri commerciali, supermercati e altri luoghi pubblici di questa città deve indossare una maschera e non opporsi alla misurazione di febbre. In caso di rifiuto a collaborare e violazione delle norme, la polizia agirà con il massimo rigore", hanno riferito le autorità sul social network cinese Weibo.

Il ceppo del nuovo Coronavirus è stato identificato a dicembre scorso nella città di Wuhan. Da quel momento i casi di contagio sono stati registrati in 20 paesi, tra cui anche l’Italia.

Secondo gli ultimi dati, il bilancio delle vittime è salito a 722 mentre sono stati contagiati oltre 34mila persone e più di 2mila persone sono guarite.

Come misura precauzionale, diversi paesi hanno imposto restrizioni al traffico con la Cina e introdotto misure di sicurezza negli aeroporti per proteggere i passeggeri in arrivo dalla malattia.