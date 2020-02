Netflix rivela per la prima volta i titoli rimossi su richiesta dei governi di quali stati

Nel corso degli ultimi cinque anni Netflix ha tolto dalla piattaforma in diversi paesi alcuni film, show e serie tv su richiesta di rimozione da parte dei governi. Il colosso dello streaming statunitense ha svelato quali titoli e in quali paesi non sono disponibili per questo motivo.

Netflix rivela questi dati per la prima volta, riporta il portale TNW. Il rapporto, intitolato Environmental Social Governance, riferisce che tali richieste di rimozione saranno rese note ogni anno.

Sono cinque i paesi che si sono rivolti a Netflix per rimuovere dei titoli. Dal 2015 fino a ora alcuni contenuti sono stati rimossi dalla piattaforma in Nuova Zelanda, Vietnam, Germania, Singapore e Arabia Saudita.

Il pioniere delle richieste di rimozione dei contenuti dalla piattaforma è stata la Nuova Zelanda, ma il leader in questa speciale graduatoria è Singapore.

Il totale Netflix ha rimosso nove titoli negli ultimi cinque anni:

"The Bridge" (la serie è stata definita "obiettabile" in Nuova Zelanda e poi bannata nel paese nel 2015)

"Full Metal Jacket" (Nel 2017 il Vietnam ha bannato il film del 1987 di Stanley Kubrick, dedicato alla guerra nello stesso paese)

"La notte dei morti viventi" (questo film horror è stato rimosso su richiesta della Commissione per la protezione dei giovani della Germania nel 2017)

I reality "Strafatti in cucina", il film "The Legend of 420" e serie tv "Sballati" (rimossi dalla piattaforma a Singapore nel 2018)

"Patriota indesiderato con Hasan Minhaj" (lo show televisivo comico è stato rimosso dalla piattaforma in Arabia Saudita dopo le critiche verso il governo del Paese nel contesto dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi)

"L'ultima tentazione di Cristo" (il film drammatico è stato bannato da Singapore nel 2019)

"The Last Hangover" (la commedia brasiliana è stata rimossa dalla piattaforma in Singapore nel 2020)

Netflix ha chiarito che i contenuti vengono resi non disponibili soltanto nei paesi le cui autorità inviano una richiesta di rimozione.