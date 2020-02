La NATO ritiene i satelliti russi molto pericolosi per la sicurezza dei Paesi occidentali

Sui Paesi occidentali grava una grande minaccia nello spazio, in virtù del fatto che i satelliti russi e cinesi effettuano delle manovre in prossimità dei loro omologhi americani ed europei.

A sostenerlo, in un'intervista al quotidiano americano Washington Examiner è il capo del Comando Alleato Trasformazione (ACT) André Lanata.

Stando alle sue parole, infatti, l'Alleanza Atlantica ha già previsto "un gran numero di modalità di aggressione nello spazio":

"E' ovvio che si tratti di una minaccia per i nostri alleati", ha spiegato il generale riferendosi al recente lancio di un piccolo satellite che, secondo l'Examiner, seguirebbe tutti i movimenti dei "satelliti spia americani".

Lanata ha poi spiegato che finora lo spazio era considerato uno "spazio sicuro" e che, in caso di minaccia reale, ogni Paese dovrà "reagire" autonomamente, in quanto la NATO non dispone di forze spaziali proprie e non intende assumersi la responsabilità di difendere gli asset dei suoi stati membri.