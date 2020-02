Sessione fotografica "da modella" di una gatta fa innamorare il web

Sul web continua a guadagnare rapidamente "Like" e visualizzazioni un breve video che immortala un divertente servizio fotografico di una "gatta bianca".

Dal momento della pubblicazione, il video è riuscito ad ottenere oltre 500mila visualizzazioni.

Le immagini mostrano il lavoro coordinato di una gatta come "modello". Il fotografo chiede alla gatta di mettersi in una posa comoda per gli scatti sul bordo di un marciapiede. La gatta risponde prontamente all'invito e si adagia con grazia davanti al fotografo, con evidente piacere nell'essere protagonista della tanto attesa "sessione fotografica".

Un post condiviso da primewildlife (@primewildlife) in data: 28 Gen 2020

Gli utenti hanno lasciato solo commenti entusiasti al video.

"È così bello. Adoro questa gatta", ha scritto im_audrey_manning.

"Anche gli animali hanno diritto ad un servizio fotografico", ha osservato i_am_ninja_0.1.

"Modella", ha sottolineato Helegrad.