La speciale "Friends" potrebbe uscire questa primavera per celebrare il lancio di HBO Max

Lo studio cinematografico Warner Bros sta cercando un accordo con il cast di "Friends" per una reunion una tantum, riporta il Wall Street Journal citando fonti che hanno familiarità con la questione.

Lo speciale potrebbe essere mandato in onda questa primavera in coincidenza con il debutto di HBO Max, un nuovo servizio di streaming supportato da WarnerMedia.

Resta inteso che a ciascuna delle star, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, è stata offerta una somma tra $ 2,25 milioni e $ 2,5 milioni per lo spettacolo dopo il rifiutato dell'offerta iniziale di $ 1 milione.

Il sito Deadline riporta separatamente che questa cifra è compresa tra $ 3 e $ 4 milioni, dicendo che potrebbero essere coinvolti anche i co-creatori Marta Kauffman e David Crane.

Gli attori furono pagati $ 22.500 per episodio nella prima stagione e $ 1 milione nella decima e ultima stagione.

Si dice che lo speciale sia una "retrospettiva" con interviste al cast e non una continuazione della trama originale.

"Friends" è andato in onda su NBC dal 1994 al 2004, vincendo sei Emmy Awards e diventando uno degli spettacoli di maggior successo e influenti nella storia della TV. Le sue repliche sono ancora popolari su Netflix e, secondo quanto riferito, Warren Media ha firmato un accordo da $ 425 milioni in autunno per rivendicare i diritti di streaming esclusivi dello show per HBO Max per i prossimi cinque anni. L'accordo ha riacceso le voci di una reunion che non sono mai state confermate pubblicamente.

Jennifer Aniston ha escluso un reboot in un'intervista di ottobre ma ha comunque lasciato spazio di manovra:

"Ci piacerebbe che ci fosse qualcosa, ma non sappiamo cosa sia quel qualcosa. Quindi ci stiamo solo provando. Stiamo lavorando su qualcosa".