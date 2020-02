Delitto Meredith Kercher, morto il papà John in circostanze misteriose

Se ne va il papà di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa nel 2007 a Perugia, dopo essere stato ritrovato tre settimane fa nei pressi della casa dove abitava con una gamba e un braccio rotti.

Ai soccorritori aveva detto di non sapere perché si trovasse in quello stato e cosa fosse successo. Trasportato in ospedale si è spento oggi per le ferite riportate. John Kercher aveva 77 anni e ha lottato in silenzio con l’ex moglie e due sorelle e un fratello perché si facesse piena luce sull’omicidio della figlia giunta in Italia grazie al progetto Erasmus per studiare all’Università di Perugia.

Papà John è in realtà morto sabato ma i giornali inglesi ne hanno dato notizia solo oggi. Secondo la polizia potrebbe essere stato travolto da un’auto pirata, le indagini proseguono per capire cosa è avvenuto, ma a distanza di tre settimane nessuna svolta nelle indagini.

Morte in circostanze misteriose

© Foto : Social Media Meredith Kercher

Come la figlia Meredith anche John se ne va a seguito di una morte avvenuta per circostanze misteriose. Il caso di Meredith Kercher resterà nella storia come un’onta su chi fu incapace di condurre le indagini nel modo appropriato, evitando inutili processi fatti e rifatti per i troppi errori condotti nelle prime fasi d’investigazione.

Sul caso si è scritto tantissimo ma la sensazione che resta, è che tutta la verità su quanto è accaduto quella sera dell’1 novembre 2007 non è stata trovata.