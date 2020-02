Aereo passeggeri atterra a base aerea russa di Hmeymim a causa di attacchi israeliani in Siria

L'esercito siriano ha affermato in precedenza di aver respinto degli attacchi su Damasco, aggiungendo che l'attacco era stato lanciato dalle forze israeliane dalle alture del Golan.

Il ministero della Difesa russo afferma che dei caccia israeliani F-16 hanno effettuato attacchi con otto missili aria-terra nella periferia di Damasco giovedì, senza entrare nello spazio aereo siriano.

Secondo i militari russi, un Airbus-320 civile con 172 passeggeri a bordo stava cercando di atterrare all'aeroporto di Damasco durante gli attacchi aerei israeliani nella notte, ma è atterrato invece alla base aerea russa di Hmeymim.

Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, è una pratica comune per l'aeronautica israeliana utilizzare velivoli civili per proteggere i propri aerei militari dai sistemi di difesa aerea siriani.

Otto soldati sono rimasti feriti e alcuni danni materiali sono stati causati a seguito degli attacchi aerei israeliani a Damasco e in altre città siriane secondo una fonte militare siriana in precedenza. La fonte militare ha confermato che l'attacco è stato lanciato dalle alture del Golan, zona occupata da Israele dal 1967, e dallo spazio aereo del Libano meridionale. Israele non si è assunto la responsabilità degli attacchi.

Secondo i media, gli attacchi hanno interessato il distretto Mezzah di Damasco, dove si trova l'aeroporto militare di Al-Mezzah, il punto di dislocazione della 75a brigata dell'esercito siriano nelle vicinanze del villaggio di al-Maquilbiya e il Centro di ricerca scientifica a Jamaria.

A metà gennaio, gli aerei israeliani hanno effettuato un raid alla base aerea T-4 nella provincia siriana di Homs, causando danni materiali.

Negli ultimi anni, Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei contro la Siria, prendendo di mira quelle che Tel Aviv sostiene siano forze "iraniane" o "appoggiate dall'Iran", che, secondo le autorità israeliane, minacciano il paese.

Il governo siriano ha ripetutamente fatto appello alle Nazioni Unite per "l'aggressione" delle forze israeliane e le violazioni del suo spazio aereo.