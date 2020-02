Compagnia americana mostra la distruzione di sistemi simili agli S-400 - Video

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube ufficiale dell'azienda: l'elicottero vola tra delle montagne, lancia una raffica di missili, quindi scende di quota in una foresta.

Successivamente, con l'aiuto di un sistema teleguidato, la macchina dirige i “missili” verso una colonna di mezzi militari, che include dei sistemi di difesa aerea molto simili ai sistemi russi S-400 Triumf.

A seguito dell’attacco, due lanciatori e una stazione radar vengono distrutti.

Gli S-400 sono oggetto di discussione da parte dei media mondiali da alcuni anni a causa dei contratti per la fornitura di questi sistemi, firmati dalla Russia, in particolare, con India, Turchia e Cina. Secondo il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, gli stati fanno la fila per comprare questi sistemi d’arma.