In rete il video del lancio del missile balistico americano Minuteman III

Il razzo è stato lanciato mercoledì dalla base aerea di Vandenberg, in California.

La rivista Newsweek ha sottolineato che i test sono avvenuti esattamente un anno prima della fine dell'ultimo accordo di disarmo nucleare tra Mosca e Washington START-3, che scade il 5 febbraio 2021.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente proposto alla controparte americana Donald Trump di avviare i negoziati per estendere l'accordo senza condizioni preliminari. Allo stesso tempo Washington richiede l'allargamento del trattato, che dovrebbe essere firmato anche da Pechino. La Cina respinge l'idea di entrare nell'accordo, sostenendo che gli Stati Uniti e la Russia hanno un arsenale nucleare molto più ampio.

START limita il numero di missili balistici intercontinentali, missili balistici su sottomarini, nonché sui bombardieri strategici, a 700 unità, il numero di testate schierate a 1550 ed i sistemi di lancio dispiegati e non dispiegati ad 800. Questo è l'ultimo accordo di disarmo in vigore tra Mosca e Washington: nel 2002 gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato sulla difesa antimissile e nel 2019 dal trattato Inf sul divieto di schieramento di missili a medio e corto raggio in Europa.