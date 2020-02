Coronavirus: nave da crociera in quarantena in Giappone, 35 italiani a bordo

Ad ora sulla Diamond Princess della Carnival Japan sono state trovate 20 persone positive al coronavirus su 3700 passeggeri.

Sulla nave ci sono 35 italiani dei quali 25 membri dell’equipaggio e per ora gli esperti giapponesi hanno sottoposto ai test 273 passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio stesso.

"Tra i casi di coronavirus a bordo, al momento non risultano connazionali", ha annunciato la Farnesina.

"L'Unità di Crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza", ha aggiunto il ministero Esteri.

Il bilancio delle vittime dell'epidemia di coronavirus in Cina ha toccato le 565, con un totale di 28.149 persone contagiate e 1.147 guarite.

Il ceppo di coronavirus in questione, soprannominato 2019-nCov, è stato inizialmente identificato a Wuhan a dicembre.

Come misura precauzionale, diversi paesi hanno imposto restrizioni al traffico con la Cina e introdotto disposizioni di sicurezza negli aeroporti per proteggere i passeggeri in arrivo per la malattia.

Nel frattempo i team del China-Japan Friendship Hospital e del Wuhan Jinyintan Hospital stanno lavorando a un farmaco per curare la polmonite virale, il Remdesivir. Ora il farmaco deve essere testato sui pazienti. Si tratta di un farmaco usato contro l'Ebola e ora viene riadattato per essere usato contro il nuovo coronavirus.