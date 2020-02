Guai per Dereck Mackay, ‘promesso’ primo ministro di Scozia corteggia 16enne

Guai per il Segretario alle finanze scozzese Dereck Mackay che avrebbe corteggiato un 16enne. L'uomo nel 2013 aveva fatto coming out lasciando la moglie.

Secondo l’inchiesta scandalistica del quotidiano The Scottish Sun, ripresa dalla Bbc News, il Segretario delle finanze e ‘promesso’ futuro primo ministro di Scozia Dereck Mackay, avrebbe scambiato 260 messaggi online con un 16enne utilizzando Facebook e Instagram.

Il quotidiano scozzese afferma di essere in comunicazione con l’adolescente da circa sei mesi e di aver potuto parlare con lui da vicino durante una cena e ad un evento di rugby a cui era stato invitato da giornalisti del giornale.

‘Come sei carino’

Il politico scozzese di 42 anni avrebbe espressamente manifestato il suo interesse per l’aspetto fisico del giovane scrivendogli in chat di trovarlo ‘carino’.

Il giovane avrebbe sempre risposto di non essere interessato a lui. La madre dell’adolescente è intervenuta richiedendo pubblicamente al segretario delle finanze scozzese Dereck Mackay di dimettersi dal suo incarico pubblico.

Coincidenza. Il piano di spesa del governo scozzese

La pubblicazione della notizia da parte del The Scottish Sun, fa notare Bbc News, è caduta lo stesso giorno in cui il governo scozzese ha presentato il piano di spesa per i prossimi anni che prevede tra le altre cose il sostegno economico a progetti che combattono il cambiamento climatico.

Il piano economico, tuttavia, avrà bisogno dell’appoggio politico degli altri partiti perché possa essere approvato.

Il coming out di Mackay

Nel 2013 Dereck Mackay fece coming out lasciando sua moglie e dichiarandosi omosessuale.