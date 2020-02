Questo elefantino fa i suoi primi passi - Video

Un elefantino e sua madre stanno cercando di sopravvivere nel Mana Pools National Park nello Zimbabwe. Carole Deschuymere, fotografa belga di animali, ha assistito ai primi passi dell'elefantino che ha immortalato, così come i suoi sforzi per trovare il giusto equilibrio.

Una buona opportunità per ricordare la propria infanzia... o per riflettere sulla necessità di non mollare mai anche quando la situazione è complicata.