Coronavirus: nave da crociera in quarantena in Giappone, trovati 10 infetti

La nave da crociera Diamond Princess, con circa 3.711 passeggeri a bordo, è stata messa in quarantena al largo della costa di Yokohama dopo che a un uomo di 80 anni è stato diagnosticato il nuovo ceppo di coronavirus, che ha avuto origine nella provincia cinese di Hubei.

Sono dieci in tutto i passeggeri a bordo della nave da crociera ad essere stati infettati dal coronavirus, secondo quanto riportato da Kyodo News.

Katsunobu Kato, ministro giapponese per la salute, il lavoro e il benessere, ha confermato la notizia, aggiungendo che 273 passeggeri sono entrati in contatto con il primo uomo infetto e sono stati sottoposti ai test per il virus.

#CoronaVirus Japan quarantines cruise ship to test 3,700 on board after Hong Kong coronavirus case. pic.twitter.com/h2zDz7zaoK — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) February 4, 2020

L’epidemia di Coronavirus

Il bilancio delle vittime dell'epidemia di coronavirus in Cina ha toccato le 492, con un totale di 24.324 persone infette e 892 recuperate.

Il ceppo di coronavirus in questione, soprannominato 2019-nCov, è stato inizialmente identificato a Wuhan a dicembre.

Come misura precauzionale, diversi paesi hanno imposto restrizioni al traffico con la Cina e introdotto disposizioni di sicurezza negli aeroporti per proteggere i passeggeri in arrivo per la malattia.