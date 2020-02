Coronavirus, chiusi i Casinò di Macao primaria fonte di reddito della città

Il Governo di Macao ferma i casinò, sua principale fonte di reddito per due settimane. Questa la misura straordinaria per evitare il contagio da coronavirus nella città del gioco.

Stop per due settimane ai casinò di Macao per ridurre al minimo le occasioni di contagio da 2019-nCoV (coronavirus). Duro colpo all’economia di Macao, la piccola regione cinese in amministrazione speciale, come Hong Kong, dove la principale “fonte di reddito” per il Governo deriva dalle tasse sul gioco d’azzardo.

Macao con la metà dei casinò rispetto a Las Vegas riesce a introitare più del doppio della rivale statunitense, avendo dalla sua un immenso bacino di utenza rappresentato da 1,39 miliardi di cinesi e da popolazioni in crescita come quella di Taiwan e gli altri Paesi asiatici relativamente più vicini alla piccola cittadina del gioco.

Anche la capacità di gioco dei visitatori delle due città è differente, infatti, Las Vegas viene visitata ogni anno da 43 milioni di perone che spendono 11 miliardi di dollari nei casinò, mentre Macao viene visitata solo da 30 milioni di visitatori all’anno, i quali però spendono 28 miliardi di dollari.

Quanto guadagna il Governo di Macao dalle case da gioco

L’80% delle tasse raccolte dal Governo di Macao provengono dalle case da gioco, anche perché il settore ricettivo non è così sviluppato come quello di Las Vegas. Per ragioni di spazio Macao può contare su sole 40 mila stanze d’albergo contro le 148 mila di Las Vegas. Quindi la maggior parte dei turisti soggiornano altrove e si recano direttamente nei casinò per giocare.

Motivo in più per fermare temporaneamente l’attività dei casinò ed evitare che il coronavirus possa diffondersi in modo allarmante anche a Macao.