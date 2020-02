Coronavirus: ragazza cinese si salva da stupro tossendo e dicendo di venire da Wuhan

Una ragazza della città di Jingshan è riuscita a spaventare uno stupratore tossendo e dicendo che era appena tornata da Wuhan.

La polizia ha affermato che il sospettato si era intrufolato nella sua camera da letto venerdì scorso a Jingshan, città vicino all'epicentro dell'epidemia di coronavirus e ha tentato di stuprare la vittima.

Lei tuttavia ha subito detto di essere appena tornata da Wuhan e che era stata infettata, e che era sola a casa in quarantena. La vittima dunque tossiva mentre cercava di allontanare l’aggressore.

L’uomo dunque si è spaventato ed è fuggito rubandole il telefono e dei soldi.

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia di Jingshan l’uomo si sarebbe costituito accompagnato da suo padre dopo che gli investigatori avevano avviato una caccia all’uomo. Ha confermato le accuse.

L’epidemia di Coronavirus

Il ceppo di coronavirus, soprannominato 2019-nCov, è stato inizialmente identificato a Wuhan a dicembre.

Come misura precauzionale, diversi paesi hanno imposto restrizioni al traffico con la Cina e introdotto disposizioni di sicurezza negli aeroporti per proteggere i passeggeri in arrivo per la malattia.