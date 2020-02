Il nuovo carro armato T-90M “Proryv” ha terminato i test con successo

I test di stato del nuovo carro armato russo T-90M "Proryv" sono stati completati con successo, il rappresentante ufficiale della società in via di sviluppo, la preoccupazione di Uralvagonzavod, ha detto a Sputnik alla mostra Defexpo India-2020.

I contratti per la fornitura di un lotto sperimentale di T-90M alle truppe russe, firmati al forum tecnico-militare Armya-2019, sono in fase di attuazione, ha aggiunto l'interlocutore dell'agenzia.

A dicembre, il viceministro della Difesa Aleksey Krivoruchko ha dichiarato che, in base ai risultati dei test, sarebbe stata presa una decisione sull’entrata in servizio dei carri e sull'inizio della consegna in serie.

Il T-90M è una versione modificata del T-90A, creato nell'ambito del progetto "Proryv-3". La differenza chiave tra il carro armato e i modelli precedenti è la torretta di nuova concezione con armatura multistrato, il posizionamento delle munizioni al di fuori dal compartimento di combattimento e il cannone 125A 2A82-1M, lo stesso che equipaggia il carro armato T-14 Armata.

La macchina è dotata di un sistema antincendio Kalina altamente automatizzato e di un sistema di mitragliatrice antiaerea controllato a distanza con un cavo MT da 12,7 mm. Per proteggersi dal fuoco nemico, il carro armato è dotato di schermi reticolari anti-cumulativi e il sistema di difesa dinamica Relict.