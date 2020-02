Billie Eilish sceglie come copertina di Vogue disegno di adolescente russa

La studentessa russa che ha disegnato la copertina di Vogue con la cantante Billie Eilish, ha raccontato a Sputnik le sue impressioni sul lavoro con la famosa rivista, la reazione delle sue amiche alla sua fama e ha dato consigli a tutti gli adolescenti su come avere successo.

Secondo la studentessa, ha ricevuto un'offerta per disegnare Eilish per la rivista a dicembre, e non aveva creduto immediatamente alla telefonata ricevuta.

"Certo, non ci credevo, non sono popolare, e ho dovuto “torturarli”, per capire se fossero truffatori o meno. Il direttore della rivista dunque ha inviato il suo registro con tutti i loro nomi sono scritti, e mi sono convinta. Poi mi hanno detto che è stata Billie ad aver visto i miei disegni su Instagram e a consigliarmi per il progetto", ha dichiarato a Sputnik Kovtun.

"È stato molto inaspettato per me, non avevo ordini, soprattutto non così grandi. Quando poi si è scoperto che il mio lavoro non sarebbe stato in qualche pagina ma sulla copertina della rivista, ovviamente, sono stato travolta dalla gioia", ha detto.

Su Instagram, la russa ha più di settemila follower. La cantante americana ha messo 15 Mi piace ai disegni di Kovtun pubblicati nel profilo.