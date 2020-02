Babbuino ruba cucciolo di leone e ricrea una scena di "Il Re leone" - Video

Una scimmia avventurosa e sorprendentemente gentile nel Kruger National Park in Sudafrica ha inconsapevolmente ricreato una scena di apertura del capolavoro della Disney, il Re Leone. O forse il primate era davvero consapevole del riferimento?

Secondo la guida safari Kurt Schultz, un cucciolo di leone perduto è stato circondato da babbuini e, sorprendentemente, uno di questi, invece di attaccare il piccolo predatore, lo ha preso con se in alto su un albero di marula e ha iniziato a confortarlo, prendendo il cucciolo come Rafiki faceva con Simba nel film d'animazione Il Re Leone.

Nel frattempo, altre scimmie stavano in piedi sotto l'albero, come gli animali nella canzone "Il Cerchio della vita".

Si spera che in seguito non i babbuini non abbiano cambiato idea.