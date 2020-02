L’animale più ‘pantofolaio’ del mondo: 7 anni fermo rinchiuso in tana

Uno studio scientifico pubblicato sul Journal of Zoology ha rivelato come una particolare salamandra delle caverne esibisca comportamenti estremamente a risparmio energetico. Estremamente!

Il ritmo folle della vita moderna può essere stressante e talvolta sarebbe importante concedersi una pausa e rilassarsi. I ricercatori hanno tuttavia scoperto una specie che porta questo tipo di filosofia ad un livello completamente nuovo.

Si chiama Proteus anguinus, per gli amici Proteo, come il personaggio della mitologia greca. E’ una strana salamandra che sembra albina e vive esclusivamente nelle caverne carsiche. Al contrario delle altre salamandre il proteo non è anfibio e vive solamente in acqua. E’ endemico dell’altopiano carsico, lo si può trovare nelle grotte sotterranee di Friuili, Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina.

Proprio studiando un sistema di grotte carsiche acquatiche in Bosnia-Erzegovina i ricercatori hanno potuto compiere osservazioni approfondite su questa strana creatura e arrivare a concludere che si tratti di un essere di quelli che, per così dire, se la prende particolarmente comoda.

“Su 37 ricatture, con più di 100 giorni tra una ricattura e l’altra, solo 10 avevano compiuto uno spostamento maggiore di 10 metri e solo 3 più di 20 metri. Uno di questi esemplari addirittura è stato ritrovato nella stessa identica posizione dopo 2.569 giorni", osserva lo studio.

Il proteo è una specie che si è adattata a vivere nell’oscurità completa rinunciando al senso della vista ma sviluppando egregiamente olfatto e udito. Può arrivare a vivere fino a 100 anni, affermano gli studiosi, e in genere si riproduce una volta ogni 12,5 anni. Sempre che nei pressi vi sia un potenziale partner.