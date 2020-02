Iran: condannate tre spie della CIA - Portavoce magistratura iraniana

Due persone, presumibilmente spie della CIA, sono state condannate in Iran rispettivamente a dieci e cinque anni di carcere, ha dichiarato il portavoce della magistratura iraniana Golam Hossein Esmayili in una conferenza stampa martedì, riporta Tasnim.

Lo riporta l'agenzia d'informazione iraniana Tasnim.

Un individuo accusato di spionaggio per la CIA in Iran è stato condannato a morte, ha detto il portavoce della magistratura iraniana Gholamhossein Ismaili in una conferenza stampa martedì. Il portavoce ha affermato che la Corte suprema ha confermato la pena capitale per un funzionario dell'intelligence statunitense per la raccolta di dati riservati relativi al programma nucleare iraniano.

"Due... spie della CIA, che lavoravano sotto la copertura di un'organizzazione e di una fondazione di beneficenza, sono state identificate, processate e condannate a dieci anni di carcere per spionaggio e cinque anni di carcere per attentato alla sicurezza nazionale", ha affermato Gholamhossein Ismaili.

Il portavoce ha rifiutato di rivelare il nome dei condannati poiché le loro sentenze non sono state ancora finalizzate.

Nell'estate del 2019, i media iraniani avevano rivelato i dettagli di un importante gruppo di cyber-spionaggio dichiarato di essere gestito dall'intelligence statunitense, affermando che erano state identificate in totale 17 spie addestrate dalla CIA, pubblicando prove fotografiche e video di presunti tentativi di reclutamento negli Stati Uniti di iraniani per lavorare contro il loro governo.