Coronavirus, numero delle vittime in Cina è salito a 425

Ora sono 20.438 le persone infettate dal coronavirus in Cina, mentre 425 pazienti sono deceduti, secondo la Commissione nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese.

Ieri erano stati ufficialmente annunciati 17.205 casi d’infezione e 361 morti dalla Commissione nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese.

Altre 2788 persone sono in gravi condizioni, 632 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 3235 nuovi casi, mentre separatamente a Hong Kong, Macao e Taiwan, non sono stati registrati nuovi casi al giorno.

Inoltre, si sospetta che 23.214 pazienti abbiano contratto un nuovo tipo di coronavirus. Quasi 171.300 persone che hanno avuto stretti contatti con i malati sono sotto sorveglianza.

L'epidemia di 2019-nCoV

La nuova ondata di coronavirus, identificato con la sigla 2019-nCoV, è stato identificato per la prima volta a dicembre nella città cinese di Wuhan, nella provincia dell'Hubei.

Da allora l'agente patogeno si è diffuso in oltre 20 Paesi, tra cui anche Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, Spagna, Italia e Russia, portando l'Organizzazione Mondiale per la Sanità a dichiarare l'emergenza internazionale nel corso di questa settimana.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte a una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina, chiudendo in alcuni il traffico terrestre e aereo da e per il Paese asiatico e rimpatriando i propri cittadini da Wuhan.