Brasile, scambiano il flash del telefono per una pistola e sparano: trafficanti uccidono 15enne

Secondo il rapporto della polizia, uno dei testimoni ha detto alla polizia che la vittima, Khaylane da Silva Nascimento, si trovava con i suoi coetanei in una zona non lontana da casa sua. In seguito la ragazza si è allontanata dal gruppo di conoscenti per un momento per scattare una foto con un telefono cellulare appena prima dell'ora del crimine. La polizia sospetta che il flash del cellulare abbia attirato l'attenzione dei criminali della regione, che avrebbero scambiato l'adolescente con agenti della polizia militare e sparato colpi alla vittima.

Il caso è stato registrato presso la polizia giudiziaria centrale (CPJ) come un semplice omicidio e sarà deferito al 5 dipartimento di Santos, responsabile dell'area.