Per Elon Musk la tecnologia 5G si sta espandendo troppo ma non bisogna temerla

Alcuni ritengono che le tecnologie di quinta generazione mettano a rischio la salute. Mentre il 5G si diffonde globalmente, in molti sono sempre più preoccupati per questi sviluppi. Il CEO di SpaceX, Elon Musk, è qui per dissipare ogni paura.

Le tecnologie wireless di quinta generazione, che trasformeranno radicalmente il modo in cui comunichiamo, non sono affatto pericolose. Lo ritiene Elon Musk, il Ceo di SpaceX e Tesla. Rispondendo alla domanda su Twitter di uno dei suoi follower, riguardante i potenziali rischi per la salute che il 5G potrebbe arrecare a chi lo usa, il celebre imprenditore della tecnologia ha affermato che "non c'è nulla di pericoloso sotto il profilo medico" nell'uso delle reti, ma di essere più preoccupato per un altro problema - e in particolare di come la tecnologia stia diventando "troppo invadente" sviluppandosi velocemente in tutto il mondo.

Nothing medically dangerous, but 5g is getting a bit too greedy with their spectrum land grab https://t.co/1NlQCbeyE5 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

​Sebbene molti dei followers di Musk si siano affrettati a esprimere il proprio sostegno al proprio guru, pare che il fondatore di SpaceX non sia riuscito a convincere tutti.

Un utente con un nome altisonante quale "Jesus Christ" interviene scherzosamente scrivendo: "Noi crediamo in Musk". Ma altri non l'hanno presa così bene. Steve risponde: "Ci sono rischi medici REALI. Per favore permettete a chi beneficerà del 5G di dire diversamente. Le prove sono evidenti". Anche Evelyn, un'altra utente che segue Musk, è preoccupata: E' pericoloso vivere vicini a una torre di cellulari/internet? - chiede - la mia stanza da letto si trova a 5 metri dalla torre".

In Musk We Trust. — Jesus Christ (@LegitGod) February 3, 2020

Is it dangerous to live near a cell phone/internet tower?



my bedroom is 5 meters away from the tower. — Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) February 3, 2020

There are REAL medical risks. Please don’t let those who will benefit from 5G tell you otherwise. The evidence is overwhelming. — Steve (@stevenellison) February 3, 2020

Le preoccupazioni sugli effetti che la tecnologia di quinta generazione può avere sulla nostra salute, a causa dell'esposizione alle radiazioni a più alte frequenze circolano da qualche tempo, e sono in molti a protestare contro l'installazione di infrastrutture 5G in diversi paesi, tra cui la Svizzera.

Nessuna delle maggiori ricerche scientifiche è stata in grado di rivelare dei risultati sostanziali per dimostrare i reali rischi derivanti dall'uso delle tecnologie e molti paesi hanno portato avanti i loro piani di installazione di antenne per le reti wireless, tra cui la Gran Bretagna, che ha recentemente annunciato che consentirà il colosso tecnologico cinese Huawei di fornire al paese la tecnologia 5G.