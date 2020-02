Coronavirus, in Cina già superato il numero di vittime della SARS: 361 contro 349

In Cina il numero dei decessi legati alla nuova epidemia di 2019-nCoV ha superato quello di coloro che, nel biennio 2002-2003 aveva perso la vita a causa della SARS.

Stando alle nuove statistiche fornite dalla Commissione nazionale per la salute cinese, le vittime del nuovo morbo sarebbero 361, con 57 morti registrati nelle ultime 24 ore

A ciò, si aggiunge la cifra relativa ai nuovi casi accertati dalle autorità mediche di Pechino, che ammonterebbero a 2103, portando il totale complessivo a 17205.

Intanto oggi a Wuhan, la città focolaio dell'infezione, dovrebbe essere messo in funzione il primo dei due nuovi ospedali fatti costruire in tempi record dal governo locale, il Huoshenshan, mentre per il 6 febbraio è prevista l'apertura di una seconda struttura medica di emergenza.

Ieri, inoltre, nelle Filippine si è inoltre registrato il primo caso di decesso al di fuori dei confini nazionali cinesi dovuto all'epidemia di coronavirus mentre in italia gli infettivologi del Lazzaro Spallanzani sono riusciti, primi al mondo, ad isolare la sequenza del nuovo patogeno.

Il coronavirus

La nuova ondata di coronavirus, identificato con la sigla 2019-nCoV, è stato identificato per la prima volta a dicembre nella città cinese di Wuhan, nella provincia dell'Hubei.

Da allora l'agente patogeno si è diffuso in oltre 20 Paesi, tra cui anche Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, Spagna, Italia e Russia, portanddo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità a dichiarare l'emergenza internazionale nel corso di questa settimana.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte a una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina e, in alcuni casi, chiudendo il traffico terrestre e aereo da e per il Paese asiatico.