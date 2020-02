Coronavirus, Russia sospende il collegamento ferroviario con la Cina

Dal 31 gennaio era stata sospesa la circolazione di alcuni treni passeggeri e carrozze dirette che viaggiano tra Cina e Russia. L’eccezione erano i treni che collegano Mosca e Pechino. Venerdì scorso sono stati rilevati i primi due casi di contagio del Coronavirus in Russia, rispettivamente nel Territorio della Transbajkalia e nell’Oblast’ di Tyumen, in Siberia. Entrambe persone contagiate sono cittadini della Repubblica Popolare Cinese.

La Russia ha temporaneamente limitato il movimento dei cittadini cinesi attraverso punti di controllo passaporti in alcuni tratti del confine con la Mongolia.

“(...) al fine di prevenire possibilità di infezione dal nuovo Coronavirus nel territorio della Federazione Russa, dalle ore di Mosca 00:00 del 3 febbraio 2020 fino ad un avviso speciale, la circolazione dei seguenti treni passeggeri e carrozze dirette in collegamento con la Cina si proclama temporaneamente sospesa: il treno N. 3/4 Pechino - Mosca delle Ferrovie della Cina; il N. 320/20-19/319 Chita - Zabaykalsk - Pechino; carrozze dirette Mosca - Pechino, salvo quelli che fanno parte dei treni sui N. 2/1, N. 320/319 e N. 20/19”, si legge nel comunicato di RZD.

Inoltre, è stato reso noto che le carrozze dirette Mosca – Pechino, partite dalla capitale russa il 1 febbraio, termineranno la corsa nella città russa di Zabaykalsk.

Il collegamento ferroviario tra Russia e Cina dunque d’ora in poi risulta interrotto. Tra Mosca e Pechino finora circolavano 2 treni in settimana. Per arrivare da Mosca a Pechino in treno ci vogliono 5 o 6 giorni.

La misura segue quella intrapresa ieri dal Ministero dell'Interno della Federazione Russa di sospendere il regime di ingresso senza visto per i turisti cinesi, nonchè il rilascio di visti di lavoro ai cittadini cinesi.