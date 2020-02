Pubblicata la radiografia dei polmoni di una persona affetta da coronavirus

I medici cinesi hanno pubblicato la radiografia dei polmoni di una paziente affetta da coronavirus 2019-nCoV, che si è diffuso in Cina e in altri paesi.

Le immagini pubblicate dai medici cinesi sono quelle di una donna di 33 anni, ricoverata in ospedale dopo aver presentato alcuni sintomi tipici dell'influenza da coronavirus, come febbre e tosse, per cinque giorni.

​Al momento del suo ricovero, i medici hanno rilevato un aumento della temperatura corporea a 39° e la donna respirava con affanno da entrambi i polmoni.

Secondo i risultati degli studi pubblicati sulla rivista Radiology, la paziente presentava un'evidente carenza di globuli bianchi, e alle radiografie presentava molteplici opacità periferiche a entrambi i polmoni che non risparmiavano le regioni subpleurali (Figura A). Alle analisi la donna è poi risultata positiva al 2019-nCoV.

Dopo tre giorni di cura, unita a numerose inalazioni di interferone, la paziente è clinicamente peggiorata, come si evince dall'espanzione della zona opaca nella figura B.

L'epidemia di coronavirus che ha messo in allarme il mondo intero per la sua espansione in diversi paesi è emersa nella città cinese di Wuhan alla fine di dicembre 2019. Da gennaio 2020, le infezioni sono in aumento e gli scienziati di diversi paesi stanno lavorando per trovare un vaccino contro la malattia.