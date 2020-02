Messico, dopo gli oppiacei le gang locali puntano all'export dell'avocado

L'avocado è un frutto che negli ultimi anni ha raggiunto un tale livello di successo da essere definito "oro verde". Il principale produttore di questo alimento è il Messico, dove il rischio di far cadere il commercio dell'avocado nelle grinfie delle organizzazioni criminali locali sta aumentando.

I produttori di questo frutto sono concentrati principalmente nello Stato occidentale del Michoacán e la produzione nazionale dell'avocado è cresciuta, nel biennio 2018-2019 a 1,05 milioni di tonnellate per un giro d'affari di 2 miliardi di dollari, costituendo una parte importante del mercato messicano.

Questo successo ha provocato l'aumento dell'attenzione da parte delle bande armate locali, che hanno puntato gli occhi su questo tipo di commercio per sostituirlo al mercato degli oppiacei che risulta in declino. Ogni settimana sono almeno quattro i camion che subiscono attacchi da parte delle gang, costringendo i produttori del frutto a pagare il pizzo ai criminali. Questi camion vengono sequestrati dalla malavita per essere rivenduti attraverso canali paralleli. Ciò costringe i produttori ad assoldare una loro vigilanza privata nel tentativo di difendersi, visto lo scarso numero di agenti disponibili.