Brignone-Goggia, doppietta italiana sulle nevi russe

Dopo l'annullamento della discesa libera di ieri, oggi a Rosa Khutor si è disputato il Super Gigante della Coppa del Mondo di sci, con le sciatrici italiane dominatrici della scena.

Al primo posto si è classificata la milanese d'origine e valdostana d'adozione Federica Brignone. La "tigre siberiana", com'è soprannominata dai suoi tifosi, ha fatto la differenza sul fondo instabile della pista che nel 2014 ha ospitato le Olimpiadi Invernali. Prima con il tempo di 1'25''33, 20 centesimi più veloce dell'altra azzurra Sofia Goggia.

La sciatrice bergamasca, campionessa olimpica di discesa libera, ha lasciato in forse fino all'ultimo la trasferta in Russia, a causa di un infortunio alla tibia rimediato nella precedente tappa di Bansko, in Bulgaria. In vantaggio fino all'ultimo parziale, alla fine è seconda in 1'25''53.

Sul gradino più basso del podio è salita la svizzera Johanna Haehlen, terza in 1'25''67. Per la nazionale italiana femminile di sci alpino si tratta del 20° podio stagionale, per Federica Brignone, leader della classifica di super-G, è il secondo successo in questo mese di gennaio, dopo la vittoria nello slalom gigante di Sestriere.