UFO, avvistamento di un misterioso oggetto volante in Colombia - Video

Le immagini di un misterioso oggetto volante di forma cubica, riprese dalla cabina di un aereo commerciale e condiviso sulla piattaforma Tik Tok sta facendo il giro del mondo, stimolando la creazione di nuove teorie sugli alieni.

Il video, la cui autenticità è tuttavia difficilmente verificabile, è stato messo in rete dall'utente Cesarin MP, prima di essere ripubblicato sul canale YouTube UFOmania - the truth is out there il 31 gennaio.

Secondo la descrizione fornita da quest'ultimo, il video sarebbe stato realizzato a bordo di un velivolo commerciale della Viva Air diretto verso la città colombiana di Medellin.

La sequenza filmata, piuttosto nitida, mostra uno strano oggetto di forma cubica che sembra quasi scivolare sulla coltre di nubi.

Ovviamente quanto mostrato ha suscitato la curiosità degli spettatori, i quali si sono lanciati in diverse ipotesi legate alla presenza di razze aliene in visita sulla Terra.