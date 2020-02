Impeachment Trump, Senato USA vota contro la presentazione di nuove testimonianze

No a nuovi testimoni e alla presentazione di nuove carte da parte del Senato, che ha posticipato il voto finale sull'impeachment a mercoledì 5 febbraio.

Con 51 voti a favore e 49 contrari, il Senato degli Stati Uniti si è espresso contro la possibilità di far comparire nuovi testimoni o documenti nel processo di impeachment contro il presidente Donald Trump.

I senatori democratici avevano infatti intenzione di presentare come teste l'ex Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton sulla questione delle pressioni esercitate dall'amministrazione americana sull'Ucraina per la riapertura delle indagini su Joe Biden e suo figlio Hunter.

Posticipata infine la seduta finale sul voto di impeachment che, secondo il nuovo calendario approvato dal Senato, si terrà mercoledì prossimo, 5 febbraio alle 20:00 ora italiana.

Grande insoddisfazione da parte dei senatori dem, che hanno condannato l'atteggiamento dei repubblicani, rifiutandosi di dare spazio a nuove testimonianze sul procedimento in corso:

"Una vergogna. Il Senato si è sottratto alle sue responsabilità. L'assoluzione di Trump così non avrà alcun valore", ha tuonato il capogruppo democratico Chuck Schumer.

L'impeachment a Trump

Il partito democratico ha dato il via ad una procedura di impeachment contro il presidente Trump il 24 settembre 2019 dopo che un informatore americano ha espresso preoccupazione per la conversazione telefonica di Trump con il presidente ucraino Vladimir Zelensky, datata 25 luglio.

Durante la conversazione, Trump avrebbe esortato Zelensky a far aprire un fascicolo d'inchiesta a carico dell'ex vicepresidente americano Joe Biden e di suo figlio Hunter.

Lo scorso 19 dicembre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore dell’impeachment a Trump su due capi d’imputazione: abuso di potere e ostruzione alla giustizia.

Tuttavia, ora che la palla è passata al Senato, dove Trump ha la maggioranza, viene ritenuto molto probabile che in questa fase il processo di impeachment al presidente sarà bloccato.