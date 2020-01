Antartico, robot subacqueo studia il ghiacciaio Thwaites e mette in guarda sui cambiamenti climatici

Un equipe di scienziati impegnata nell'Antartico nei pressi del Ghiacciaio Thwaites potrebbe aver fatto una scoperta piuttosto allarmante sul futuro del nostro pianeta e sui cambiamenti climatici che ci attendono.

Come riportato dalla rivista Live Science, gli esperti hanno messo in campo un robot subacqueo, denominato Icefin, che si sarebbe spinto fino ai fondali del cosiddetto Ghiacciaio del giudizio universale, al fine di monitorare la velocità con la quale quest'ultimo si sta sciogliendo e comprenderne al meglio le ragioni.

Dopo attente analisi, i ricercatori sono riusciti a stabilire che la temperatura in questa area si attesta su livelli pari anche a 2° al di sopra della soglia minima affinché l'acqua congeli, facendo ipotizzare scenari non particolarmente rassicuranti.

"Le acque calde in questa parte del mondo, per quanto remote possano essere, devono servire da ammonimento per tutti noi sui potenziali, catastrofici cambiamenti climatici del nostro pianeta", ha spiegato al New York Times David Holland, membro della spedizione antartica e direttore dell'Environmental Fluid Dynamics Laboratory dell'Università di New York.

Per raggiungere il loro obiettivo gli scienziati hanno dovuto scavare fino ad una profondità di 700 metri, in modo da poter consegnare un nuovo punto di vista su fenomeni di questo genere, come confermato da Britney Schmidt della Georgia Tech:

"Per la primissima volta possiamo spingerci a decine di metri sotto la superficie ghiacciata per misurare processi che ci risulterebbero altrimenti invisibili. Abbiamo visto per la prima volta la base di un ghiacciaio. E' come il nostro primo allunaggio", ha spiegato l'esperta.

Il ghiacciaio Thwaites

Si tratta di un ampio ed inusualmente veloce ghiacciaio dell'Antartide che fluisce nella baia Pine Island, parte del Mare di Amundsen, ad est del monte Murphy, sulla costa di Walgreen della Terra di Marie Byrd.

Il ghiacciaio Thwaites defluisce nel mare di Amundsen nell'Antartide occidentale e viene attentamente monitorato per il pericolo potenziale che potrebbe rappresentare, dato che se scivola nell'oceano potrebbe causare l'innalzamento del livello di tutti gli oceani e mari del globo terrestre in misura superiore ai tre metri.