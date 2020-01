Polonia comprerà 32 caccia F-35 americani per 4,2 miliardi di euro

Varsavia è pronta a firmare un contratto del valore di 4,2 miliardi di euro che permetterà alle sue forze armate di dotarsi di 32 caccia da combattimento F-35A di produzione americana.

Nel pacchetto rientreranno anche otto simulatori, delle parti di ricambio per i velivoli, il software di volo e l'attrezzatura per la manutenzione a terra.

Alla cerimonia della firma, come viene reso noto dai media polacchi, prenderà parte anche il capo dello Stato polacco Andrzej Duda.

L'affare sta avendo una grande risonanza in Polonia, dopo che il ministro della Difesa Mariusz Błaszczak si è recato personalmente già diverse volte negli Stati Uniti per concludere le trattative.

Il capo del dicastero ai microfoni non ha nascosto la propria soddisfazione per il fatto che la trattativa sia andata in porto con successo:

"Le forze armate polacche non hanno mai avuto a disposizione degli armamenti così moderni. E' il meglio del meglio, se parliamo di armamenti. E' un aereo che non ha eguali con nessun altro e garantisce la superiorità delle forze aeree", sono state le parole di Błaszczak riportate dall'emittente TVP Info.

Delle lunghe trattative

Sebbene il governo polacco abbia deciso di investire la gran parte dei fondi messi a disposizione per la Difesa nell'acquisto degli F-35, è da rilevare come i negoziati per trovare il giusto prezzo siano andati avanti per un lungo periodo.

Inizialmente, infatti, Washington pretendeva da Varsavia il pagamento di un corrispettivo pari a 5,9 miliardi di euro per i caccia da combattimento, poi ridotti a 4,2 miliardi dopo una lunga serie di incontri