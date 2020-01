La gelosia di un cane per un peluche colpisce il web - Video

Nelle sette ore successive alla pubblicazione, il video è riuscito a guadagnare quasi 100mila visualizzazioni.

Le immagini presentate mostrano come la padrona dell'animale gioca ostentatamente con un cane di peluche, ignorando il suo amico a quattro zampe reale.

Per un po' il cane guarda attentamente la donna con uno sguardo di condanna, ma la situazione non cambia in suo favore.

Allora il cane, in preda alla gelosia, afferra bruscamente il peluche con la bocca, scaraventandolo di lato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Instagram Puppy (@lnstagrampuppy) in data: 30 Gen 2020 alle ore 1:53 PST

Le azioni del cane "implacabile" hanno scatenato i commenti degli utenti del social network.

"È così divertente", ha detto daddyofdogs.

"Non me l'aspettavo", ha sottolineato uhm.daniel.