Coronavirus in tutte le regioni cinesi, ministro Speranza chiede riunione ministri europei

Il ministro Speranza ha chiesto una riunione urgente dei ministri europei per incrementare l’attenzione sulla diffusione del coronavirus dopo che le autorità cinesi hanno comunicato che il virus è stato registrato in tutte le regioni cinesi.

Il nuovo ceppo di coronavirus è stato registrato in tutte le regioni cinesi, e ad ora il numero totale di casi confermati è salito a 7711 mentre le vittime sono già 170, riporta giovedì la Commissione Nazionale per la Salute della Cina.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che "la situazione è molto seria e non può essere sottovalutata".

“Bisogna tenere alta l'attenzione, ma non bisogna fare allarmismo. Ho chiesto una riunione urgente dei ministri europei perché anche gli altri Paesi facciano altrettanto, ma stiamo parlando di nove casi in tutta Europa, non bisogna fare allarmismo", ha dichiarato Speranza.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) convocherà giovedì una riunione del comitato di emergenza per discutere della rapida diffusione del virus. Il direttore generale dell'OMS si è recato in Cina e ha preso atto della risposta del paese allo scoppio dell’epidemia durante un incontro con il presidente cinese Xi Jinping martedì.

Il coronavirus

Il morbo si sarebbe originato nella città di Wuhan e, per molti versi, sembra ricordare l'emergenza legata alla SARS del biennio 2002- 2003, la quale causò circa 800 vittime.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte a una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina.