Rabbino capo della Federazione Russa: l'antisemitismo in Russia ai livelli più bassi di sempre

L'antisemitismo in Russia oggi è al livello storico più basso, gli ebrei si sentono a proprio agio e dimostrano apertamente la loro ebraicità, ha detto martedì il rabbino russo Berel Lazar in occasione dell'apertura del VII Congresso della Federazione delle Comunità ebraiche della Russia (FEOR) a Mosca.

"Ora, grazie a Dio, l'antisemitismo in Russia è al livello più basso. Recentemente, Gerusalemme ha commemorato l'Olocausto. Tutti hanno notato che gli ebrei in Russia si sentono a proprio agio, dimostrano apertamente la loro ebraicità e sono rispettati dallo stato e da coloro che li circondano". Berl Lazar all'inaugurazione del congresso.

Secondo lui, in Russia esiste un dialogo interetnico e interreligioso unico e "un'amicizia con i vicini".

La convention, dedicata al XX anniversario di FEOR, si svolge dal 28 al 29 gennaio al Centro della comunità ebraica di Mosca. Presidenti di comunità e rabbini di 140 città del paese, funzionari, rappresentanti di organizzazioni caritatevoli e diplomatici, capi di fedi tradizionali, personaggi culturali e scientifici sono stati invitati a partecipare. I partecipanti hanno parlato della lotta alla xenofobia e all'antisemitismo, discutendo delle attività delle comunità ebraiche nel campo dell'istruzione e del lavoro sociale, nonché del sostegno alle giovani famiglie, alla preservazione della verità storica e allo sviluppo della comunità ebraica della Russia.

Come notò Berl Lazar, 20 anni fa, quando fondarono la FEOR, molti ebrei "se ne andarono e non videro alcuna prospettiva". "Che cosa abbiamo dopo 20 anni? La comunità lavora in oltre 200 città della Russia, realizza centinaia di progetti nel campo della religione, dell'istruzione, della cultura, della sfera sociale, (apre) club per i giovani. Ogni anno una nuova sinagoga e un centro comunitario, aprono scuole materne "Tutti riconoscono che la comunità russa è la più dinamica del mondo", ha affermato il rabbino capo della Russia.

Secondo lui, tali risultati non avrebbero potuto essere raggiunti "senza il supporto delle strutture statali e dei nostri amici". "Tutti coloro che siedono in questa sala fanno molto per la comunità", ha concluso, rivolgendosi ai partecipanti al congresso.

Il giorno prima, con la partecipazione di FEOR, è stata celebrata la Giornata della memoria dell'Olocausto internazionale: una cerimonia di accensione delle candele si è svolta nel Museo ebraico e nel Centro di tolleranza della capitale.

La Federazione delle comunità ebraiche della Russia è un'organizzazione religiosa tutta russa di ebraismo ortodosso, registrata nel 1999. FEOR sviluppa infrastrutture per le comunità ebraiche: supporta sinagoghe e scuole domenicali con una componente etnoculturale ebraica, università, centri comunitari.

La Giornata internazionale dell’Olocausto

Il 27 gennaio si celebra la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto. In questo giorno, nel 1945, l'Armata Rossa liberò il campo di sterminio di Auschwitz. Auschwitz-Birkenau era il più grande campo di sterminio nazista ed è quindi diventato uno dei simboli principali dell'Olocausto. Circa 1,4 milioni di persone, di cui circa 1,1 milioni sono ebrei, morirono ad Auschwitz tra il 1941 e il 1945. Nel 1947, fu creato un museo sul sito dell'ex campo di concentramento nazista. Nel 1979, è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.