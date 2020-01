Nel Triangolo delle Bermuda ritrovata una nave scomparsa cent'anni fa

La nave mercantile SS Cotopaxi lasciò il porto di Charleston, della Carolina del Sud, il 29 novembre 1925 per dirigersi verso Cuba. Dopo non molto, la nave era scomparsa con tutti i membri dell'equipaggio. La ricerca di SS Cotopaxi ha costituito la base per il primo episodio della serie "Shipwreck Secrets" in onda su Science Channel.

"Studiare i registri degli agenti assicurativi della SS Cotopaxi ha contribuito a stabilire fatti precedentemente sconosciuti: la nave ha inviato avvisi di soccorso il 1° dicembre 1925, due giorni dopo aver lasciato il porto di Charleston", spiega Science Channel.

Questa informazione ha portato gli archeologi a dedurre che la nave trovata 35 anni fa al largo di St. Augustine in Florida sia la SS Cotopaxi.

"Dopo aver discusso e esaminato tutte le prove disponibili, siamo giunti alla conclusione che abbiamo trovato l'ultimo rifugio delle SS Cotopaxi", si afferma in una nota del canale.

Il Triangolo delle Bermuda è un'area nella parte occidentale dell'Oceano Atlantico, tra Florida, Bermuda e Portorico. Si ritiene che a causa di misteriose anomalie, le navi aeree e marittime spesso scompaiono.