In Russia uomo si butta nell'acqua gelida per salvare un cane che stava annegando - Video

Alexander Neshin, residente ad Astrakhan, si è tuffato nell'acqua gelida per salvare la vita ad un cane che stava annegando.

Il filmato mostra come un uomo con indosso solo un costume da bagno ha aiutato il cane a nuotare fino alla riva.

Ha detto di aver notato l'animale mentre camminava con sua figlia.

"Un cane era giunto su una lastra di ghiaccio per bere un po' d'acqua, ma poi è caduto in acqua perché il ghiaccio si è rotto e non riusciva a ritornare a riva da solo", i media locali riportano le parole dell'uomo.

L'uomo ha ammesso che in precedenza si era immerso nell'acqua ghiacciata solo durante i bagni battesimali, che avvengono il 19 gennaio.